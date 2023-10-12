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Ворог збільшив тиск під Авдіївкою, бо хоче здобути там знакову перемогу та переломити хід бойових дій - речник

Ворог збільшив тиск під Авдіївкою, бо хоче здобути там знакову перемогу та переломити хід бойових дій - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Авдіївка ворогом розглядається як знаковий етап в ході бойових дій. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ворог розглядає Авдіївку як можливість отримати знакову перемогу та переломити хід бойових дій. На момент початку повномасштабного вторгнення Авдіївка була для ворога незначною, але сьогодні захоплення або оточення Авдіївки може бути чи не найбільшим досягненням ворога на даному етапі», - сказав він.

Деталі

Речник уточнив, що ворожі війська продовжують тиск на захисників Авдіївки із активним застосуванням авіації.

Минулої доби по них було завдано одного ракетного, 39 авіаційних ударів та 930 артилерійських обстрілів, це значно більше, ніж раніше. Також в районі Авдіївки було 10 ворожих атак та зафіксовано 51 бойове зіткнення.

Олекснадр Штупун підкреслив, що захисники мужньо тримають оборону повсюди на Таврійському напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони тримають свої позиції в Авдіївці – Зеленський

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