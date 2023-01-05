Враг нанес удары по береговой полосе Очаковской громады - Ким

Он предоставил информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за прошедшие сутки, по состоянию на утро 5 января

Детали

«Николаевский район: Вчера, 4 января, в 10:49 и 14:57 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 4 января, в 18:35 под вражескими обстрелами были два населенных пункта Куцурубской громады. Попадания зафиксированы по открытым территориям. Пострадавших нет», - сообщил Ким.

В городах Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.