Враг нанес удары по береговой полосе Очаковской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Телеграмм-канале, что враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады, передает УНН.
Он предоставил информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за прошедшие сутки, по состоянию на утро 5 января
Детали
«Николаевский район: Вчера, 4 января, в 10:49 и 14:57 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 4 января, в 18:35 под вражескими обстрелами были два населенных пункта Куцурубской громады. Попадания зафиксированы по открытым территориям. Пострадавших нет», - сообщил Ким.
В городах Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.