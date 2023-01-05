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Ворог завдав ударів по береговій смузі Очаківської громади – Кім

Київ • УНН

 • 388250 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у своєму Телеграм-каналі, що ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади, передає УНН.

Ворог завдав ударів по береговій смузі Очаківської громади – Кім

Він надав інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 5 січня

Деталі

«Миколаївський район: Вчора, 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає», - повідомив Кім.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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