Ворог завдав ударів по береговій смузі Очаківської громади – Кім

Він надав інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 5 січня

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«Миколаївський район: Вчора, 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає», - повідомив Кім.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.