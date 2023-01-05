Ворог завдав ударів по береговій смузі Очаківської громади – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у своєму Телеграм-каналі, що ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади, передає УНН.
Він надав інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 5 січня
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«Миколаївський район: Вчора, 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає», - повідомив Кім.
У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.