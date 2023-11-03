Враг ночью атаковал военный объект в Ивано-Франковской области - ОВА

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"Этой ночью враг атаковал Украину дронами. 3 ноября 2023 года враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа “Shahed-136/131”. Атаковал военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован", - написал Онищук в Telegram.

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Глава МВД Клименко сообщал, что в Ивано-Франковской области в ночь на 3 ноября упали обломки сбитого дрона, был пожар в общежитии.