Ворог уночі атакував військовий об'єкт на Івано-Франківщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 3 листопада атакували військовий об'єкт в Івано-Франківській області, пожежу локалізовано, повідомила у п'ятницю голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог атакував Україну дронами. 3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131”. Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", - написав Онищук у Telegram.
Доповнення
Голова МВС Клименко повідомляв, що в Івано-Франківській області у ніч на 3 листопада впали уламки збитого дрона, була пожежа в гуртожитку.