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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Враг продолжает обстрелы Донецкой области на трех направлениях: ОВА показала последствия

Киев • УНН

 • 451513 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. За минувшие сутки в Донецкой области зафиксированы вражеские обстрелы на трех направлениях. Много повреждений жилых домов и инфраструктуры, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 31 мая следующая:

  • На Донецком направлении 1 человек ранен и 3 дома повреждены в Островском Кураховской громаде. Также в громаде повреждены 5-этажка и образовательное учреждение в Горняке, исправительное заведение в Остром, сельхозпредприятие в Курахово. 2 человека ранены в селе Константиновка Марьинской громады.
  • На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Часовоярской громаде. В Торецке ранен 1 человек, повреждены 9-этажка, библиотека, 2 медучреждения. В Нью-Йорке повреждены дом и котельная. В Константиновке повреждены 8 частных домов, еще 1 - в Майском.
  • На Лисичанском направлении в Кривой Луке Лиманской громады повреждено хозяйственное сооружение.

Дополнение

Российские войска за 30 мая убили одного жителя Донецкой области.

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