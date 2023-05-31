Враг продолжает обстрелы Донецкой области на трех направлениях: ОВА показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. За минувшие сутки в Донецкой области зафиксированы вражеские обстрелы на трех направлениях. Много повреждений жилых домов и инфраструктуры, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 31 мая следующая:
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- На Донецком направлении 1 человек ранен и 3 дома повреждены в Островском Кураховской громаде. Также в громаде повреждены 5-этажка и образовательное учреждение в Горняке, исправительное заведение в Остром, сельхозпредприятие в Курахово. 2 человека ранены в селе Константиновка Марьинской громады.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Часовоярской громаде. В Торецке ранен 1 человек, повреждены 9-этажка, библиотека, 2 медучреждения. В Нью-Йорке повреждены дом и котельная. В Константиновке повреждены 8 частных домов, еще 1 - в Майском.
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- На Лисичанском направлении в Кривой Луке Лиманской громады повреждено хозяйственное сооружение.
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Дополнение
Российские войска за 30 мая убили одного жителя Донецкой области.
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