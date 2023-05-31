Ворог продовжує обстріли Донеччини на трьох напрямках: ОВА показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. За минулу добу в Донецькій області зафіксовано ворожі обстріли на трьох напрямках. Багато пошкоджень житлових будинків та інфраструктури, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 31 травня наступна:
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- На Донецькому напрямку 1 людина поранена і 3 будинки пошкоджено в Острівському Курахівської громади. Також у громаді пошкоджено 5-поверхівку та освітній заклад у Гірнику, виправний заклад у Гострому, сільгосппідприємство у Кураховому. 2 людини поранено у селі Костянтинівка Мар'їнської громади.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Часовоярській громаді. У Торецьку поранено 1 людину, пошкоджено 9-поверхівку, бібліотеку, 2 медзаклади. У Нью-Йорку пошкоджено будинок та котельню. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, ще 1 - у Майському.
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- На Лисичанському напрямку у Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду.
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Доповнення
Російські війська за 30 травня вбили одного жителя Донецької області.
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