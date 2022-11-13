Враг продолжает обстрел освобожденных районов Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты вели обстрелы трех районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале, передает УНН.
”За прошедшие сутки российские оккупанты вели обстрелы мирного населения в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. В г. Волчанск около 16 часов в результате российских обстрелов повреждена квартира в многоквартирном доме, произошел пожар. К счастью, никто не пострадал”, - отметил глава ОВА.
Предварительно раненых среди гражданских нет.
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