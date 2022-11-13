Враг продолжает обстрел освобожденных районов Харьковщины

”За прошедшие сутки российские оккупанты вели обстрелы мирного населения в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. В г. Волчанск около 16 часов в результате российских обстрелов повреждена квартира в многоквартирном доме, произошел пожар. К счастью, никто не пострадал”, - отметил глава ОВА.

Предварительно раненых среди гражданских нет.

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