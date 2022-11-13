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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Ворог продовжує обстріл звільнених районів Харківщини

Ворог продовжує обстріл звільнених районів Харківщини

Київ • УНН

 • 244549 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Минулої доби російські окупанти вели обстріли трьох районів Харківської області. 
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

”Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах. У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав”, - зазначив очільник ОВА.

Попередньо поранених серед цивільних немає.

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