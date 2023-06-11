Враг обстрелял приграничье Сумщины 5 раз: есть разрушения

Детали

По Великописаревской громаде враг бил из миномета (8 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).

Новослободская громада оказалась под обстрелом из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Белопольская громада подверглась обстрелу из ствольной артиллерии (5 взрывов) по г. Белополье. Получили повреждения 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.

Напомним

За предыдущие сутки враг обстрелял приграничье Сумщины 29 раз.