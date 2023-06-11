Ворог обстріляв прикордоння Сумщини 5 разів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Протягом минулого дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 30 вибухів, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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По Великописарівській громаді ворог бив з міномета (8 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).
Новослобідська громада опинилась під обстрілом зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
Білопільська громада зазначала обстрілу зі ствольної артилерії (5 вибухів) по м. Білопілля. Зазнали пошкоджень 4 приватних домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.
Нагадаємо
За попередню добу ворог обстріляв прикордоння Сумщин 29 разів.