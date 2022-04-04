Враг обстрелял несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночью враги обстреляли несколько сел на границе с Херсонской областью. Никто не пострадал. Область под контролем Вооруженных сил. Вражеских войск на нашей территории нет", - сообщил Резниченко в Telegram.
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Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны.