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Враг обстрелял несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей - глава ОВА

Киев • УНН

 • 113330 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Враг обстрелял несколько сел на границе Днепропетровской и Херсонской областей - глава ОВА

Цитата

"Ночью враги обстреляли несколько сел на границе с Херсонской областью. Никто не пострадал. Область под контролем Вооруженных сил. Вражеских войск на нашей территории нет", - сообщил Резниченко в Telegram.

Дополнение

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны.

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