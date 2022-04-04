Ворог обстріляв кілька сіл на кордоні Дніпропетровщини з Херсонщиною - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли кілька сіл на кордоні Дніпропетровщини з Херсонщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
"Вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. Ніхто не постраждав. Область під контролем збройних сил. Ворожих військ на нашій території немає", - повідомив Резніченко у Telegram.
Доповнення
Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Вибухнули вагони.