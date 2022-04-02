Ракетний удар по Дніпропетровщині: ракета влучила у залізницю, вибухнули вагони

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.