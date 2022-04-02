Дніпропетровщина: окупанти обстрілали Кривий Ріг та Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Уночі окупанти обстріляли околи міста Кривий Ріг. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул на своїй сторніці у Facebook.
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"Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", - написав він", - повідомив очільник ОВА.
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Також Олександр Вілкул доповів про ситуацію в регіоні за минулу добу:
- Ситуація у Кривому Розі та регіоні стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ.
- Ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області – немає.
- Для відновлення економіки та роботи підприємств опрацьовують нові маршрути та логістику доставки продукції, сировини та енергоносіїв.
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У своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив про обстріли Дніпра.
"Нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені.
У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили", - йдеться у повідомленні.
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