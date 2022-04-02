Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ночью оккупанты обстреляли околы города Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул на своей сторніці в Facebook.
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"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал он", - сообщил глава ОВА.
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Также Александр Вилкул доложил о ситуации в регионе за прошедшие сутки:
- Ситуация в Кривом Роге и регионе стабильная и контролируется Военной администрацией и ВСУ.
- Врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области - нет.
- Для восстановления экономики и работы предприятий прорабатывают новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей.
- Встретился с работниками "Арселормиттал Кривой Рог". Комбинат готовится запускать доменные печи
В своем Telegram-канале председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах Днепра.
"Ночные ракетные удары по Днепропетровщине. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.
В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили", - говорится в сообщении.
Напомним
Полтавщина: оккупанты нанесли ракетных обстрелов по Кременчугу и Полтаве.