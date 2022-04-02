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Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Днепр

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ночью оккупанты обстреляли околы города Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул на своей сторніці в Facebook.

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Кривой Рог и Днепр

Цитата

"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал он", - сообщил глава ОВА.

Детали

Также Александр Вилкул доложил о ситуации в регионе за прошедшие сутки:

- Ситуация в Кривом Роге и регионе стабильная и контролируется Военной администрацией и ВСУ.
- Врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области - нет.
- Для восстановления экономики и работы предприятий прорабатывают новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей.
- Встретился с работниками "Арселормиттал Кривой Рог". Комбинат готовится запускать доменные печи

В своем Telegram-канале председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах Днепра.

"Ночные ракетные удары по Днепропетровщине. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили", - говорится в сообщении.

Напомним

Полтавщина: оккупанты нанесли ракетных обстрелов по Кременчугу и Полтаве.

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