Ракетный удар по Днепропетровщине: ракета попала в железную дорогу, взорвались вагоны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Взорвались вагоны. Вторая ракета попала на открытую местность. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели гасят пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - написал Резниченко.
Ранее
Ночью оккупанты обстреляли окрестности города Кривой Рог.