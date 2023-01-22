Враг не ведет масштабного наступления на Запорожском направлении - Силы обороны

Заявления пропагандистов о масштабном наступлении на Запорожском направлении не соответствуют действительности.

В то же время противник пробует штурмовать позиции ВСУ малыми группами до 10 человек.

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«На отдельных направлениях противник действительно имел определенный частичный успех, но сейчас все позиции восстановлены. Противник отброшен на прежние свои позиции», – заявил Ерин.

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