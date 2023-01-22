Ворог не веде масштабного наступу на Запорізькому напрямку – Сили оборони

Заяви пропагандистів про масштабний наступ на Запорізькому напрямку не відповідають дійсності.

Водночас противник пробує штурмувати позиції ЗСУ малими групами до 10 осіб.

Цитата

«На окремих напрямках противник дійсно мав певний частковий успіх, але наразі всі позиції відновлені. Противник відкинутий на попередні свої позиції», – заявив Єрін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінус 5 БМП, танк та 30 росіян: Генштаб показав ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку



