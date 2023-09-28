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Враг на Таврическом направлении продолжает копать, возможно, у них когда-то появится еще одна линия обороны - спикер

Киев • УНН

 • 133810 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска в глубине своей обороны на Таврическом направлении продолжают копать, возможно, у них когда-то там появится еще одна линия обороны. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Они продолжают укреплять то, что есть, продолжают копать дальше в глубине, какие-то дополнительные позиции возводят, возможно, из них когда-то нарисуется еще одна линия обороны. Враг, не стоит его недооценивать, он достаточно грамотно в инженерном плане расставляет эти позиции, скажем, и насыщает свою оборону противотанковыми средствами", - рассказал Штупун.

Напомним

Командующий Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны, потери российских войск за минувшие сутки здесь достигли 171 человека, среди прочего уничтожены три склада боеприпасов врага.

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