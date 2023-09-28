Робота на Таврійському напрямку триває: Тарнавський повідомив про втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Втрати російських військ за минулу добу на Таврійському напрямку сягнули 171 особи, серед іншого знищено три склади боєприпасів ворога, повідомив у четвер командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. За останню добу втрати ворога становили 171 особа (безповоротні - 51, поранені - 120)", - написав Тарнавський у Telegram.
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З його слів, також знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
"Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", - вказав Тарнавський.
Загалом протягом минулої доби ворог 22 рази атакував українські позиції на Таврійському напрямку та здійснив 683 обстріли, 16 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань, додав він.
Нагадаємо
Атаки ворога відбито на трьох напрямках, росіяни безуспішно намагалися відновити положення під Роботиним.