Работа на Таврическом направлении продолжается: Тарнавский сообщил о потерях оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Потери российских войск за минувшие сутки на Таврическом направлении достигли 171 человека, среди прочего уничтожено три склада боеприпасов врага, сообщил в четверг командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
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"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. За последние сутки потери врага составили 171 человек (безвозвратные - 51, раненые - 120)", - написал Тарнавский в Telegram.
Детали
По его словам, также уничтожено 44 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.
"Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - указал Тарнавский.
Всего за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал украинские позиции на Таврическом направлении и совершил 683 обстрела, 16 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач, добавил он.
Напомним
Атаки врага отбиты на трех направлениях, россияне безуспешно пытались восстановить положение под Роботиным.