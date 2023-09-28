Ворог на Таврійському напрямку продовжує копати, можливо, у них колись з'явиться ще одна лінія оборони - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська вглибині своєї оборони на Таврійському напрямку продовжують копати, можливо, у них колись там з'явиться ще одна лінія оборони. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону в четвер, пише УНН.
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"Вони продовжують укріплювати те, що є, продовжують копати далі вглибині, якісь додаткові позиції зводять, можливо, з них колись намалюється ще одна лінія оборони. Ворог, не варто його недооцінювати, він досить грамотно в інженерному плані розставляє ці позиції, скажем, і насичує свою оборону протитанковими засобами", - розповів Штупун.
Нагадаємо
Командувач Тарнавський повідомляв, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, втрати російських військ за минулу добу тут сягнули 171 особи, серед іншого знищено три склади боєприпасів ворога.