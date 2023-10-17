Враг демонстрирует агонию: ГУР о попытках оккупантов подвинуться на Авдеевском направлении

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“От своих захватнических целей враг не отказался. Одна из таких задач в отношении оккупированного украинского Донбасса – выйти на админграницы, чего до сих пор им не удалось за весь период с 2014 года. Видим усилия, которые враг тратит, чтобы подвинуться на Авдеевском направлении, и какие потери в технике и личном составе он несет и будет нести", – отметил представитель ГУР МО Украины.

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Тем временем в Авдеевке третий день наблюдается спад напряжения и уменьшение обстрелов. Но нельзя исключать вторую попытку штурма города, считает руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.