Ворог демонструє агонію: ГУР про спроби окупантів посунутися на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Агресор продовжує витрачати зусилля, аби спробувати вийти на адмінкордони Донецької області України. При цьому жодна з загарбницьких цілей не досягнута, - ворог демонструє агонію, яка має ознаки намагань посунутися на Авдіївському напрямку. Про повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі каналу «Ми-Україна», передає УНН.
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“Від своїх загарбницьких цілей ворог не відмовився. Одне з таких завдань стосовно окупованого українського Донбасу – вийти на адмінкордони, чого досі їм не вдалося за весь період с 2014 року. Бачимо зусилля, які ворог витрачає, щоб посунутися на Авдіївському напрямку, і яки втрати в техніці та особовому складі він зазнає та буде зазнавати", – зазначив представник ГУР МО України.
Додамо
Тим часом в Авдіївці третій день спостерігається спадання напруги та зменшення обстрілів. Але не можна виключати другу спробу штурму міста, вважає керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.