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Враг продолжает пытаться проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 278248 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Враг продолжает пытаться проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях, в том числе среди работников бюджетной сферы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Оккупационные администрации донесли до работников бюджетной сферы, в частности врачам, коммунальщикам и другим, что им всем необходимо получить российский паспорт, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление на отказ от украинского гражданства, сообщает ЦНС.

“В то же время россияне запускают на временно оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет там можно будет только с паспортом врага. То есть, сначала россияне захватили и уничтожили города на юге и востоке страны, и затем добили промышленность, которую порезали на металл. Теперь же враг создает условия когда работать или получить выплаты по безработице можно только при условии получения своей красной макулатуры. Центр национального сопротивления призывает игнорировать требования оккупантов и выезжать на территории подконтрольные правительству Украины. Помните, что русский паспорт — это билет в прошлое и к изоляции в мире”, — говорится в сообщении Центра.

Напомним

Центр национального сопротивления (ЦНС) отмечает, что враг не только размещает оккупантов в помещениях заброшенных школ, но и складывает там свои боекомплекты.

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