Окупанти розмістили склади БК в школах Запорізької області - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Центр національного спротиву (ЦНС) наголошує, що ворог не лише розміщує окупантів в приміщеннях покинутих шкіл, але й складає там свої боєкомплекти, передає УНН.
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"Склади створюють в підвалах прифронтових шкіл Василівського району. Ворог навмисно робить цивільні об’єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів. Це і є “звільнення” від росіян. Звільнення населених пунктів від людей, освіти, дітей й мирного життя", - пише ЦНС.
Нагадаємо
В приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, російські загарбники облаштували польовий шпиталь.