Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Центр национального сопротивления (ЦНС) отмечает, что враг не только размещает оккупантов в помещениях заброшенных школ, но и складывает там свои боекомплекты, передает УНН.
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"Склады создают в подвалах прифронтовых школ Васильевского района. Враг намеренно делает гражданские объекты военными целями для провокаций и создания пропагандистских сюжетов. Это и есть “освобождение” от россиян. Освобождение населенных пунктов от людей, образования, детей и мирной жизни", - пишет ЦНС.
Напомним
В помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, российские захватчики обустроили полевой госпиталь.