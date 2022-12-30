Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области - ЦНС

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"Склады создают в подвалах прифронтовых школ Васильевского района. Враг намеренно делает гражданские объекты военными целями для провокаций и создания пропагандистских сюжетов. Это и есть “освобождение” от россиян. Освобождение населенных пунктов от людей, образования, детей и мирной жизни", - пишет ЦНС.

Напомним

В помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, российские захватчики обустроили полевой госпиталь.