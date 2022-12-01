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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти облаштували шпиталь у приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області

Окупанти облаштували шпиталь у приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 675078 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. В приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, російські загарбники облаштували польовий шпиталь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основна частина військ - це мобілізовані особи.

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