Оккупанты обустроили госпиталь в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В помещены школы одного из населенных пунктов Запорожской области, российские захватчики обустроили полевой госпиталь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, захватчики обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя", - говорится в сообщении.
Напомним
Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. Основная часть войск – это мобилизованные лица.