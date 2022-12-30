Ворог далі намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях - ЦНС

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Так, окупаційні адміністрації донесли до працівників бюджетної сфери, зокрема лікарям, комунальникам й іншим, що їм всім необхідно отримати російський паспорт, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву на відмову від українського громадянства, повідомляє ЦНС.

“Водночас росіяни запускають на тимчасово окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік там можна буде лише з паспортом ворога. Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури. Центр національного спротиву закликає ігнорувати вимоги окупантів й виїжджати на території підконтрольні уряду України. Пам’ятайте, що російський паспорт — це квиток в минуле та до ізоляцію у світі”, — йдеться в повідомленні Центру.

Нагадаємо

Центр національного спротиву (ЦНС) наголошує, що ворог не лише розміщує окупантів в приміщеннях покинутих шкіл, але й складає там свої боєкомплекти.