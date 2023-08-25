Враг безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки - Генштаб

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"Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины, как указано, продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. "Продолжаются тяжелые бои", - отметили в Генштабе.

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