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Враг безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки - Генштаб

Киев • УНН

 • 422066 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах трех населенных пунктов Донецкой области, сообщили в пятницу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины, как указано, продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. "Продолжаются тяжелые бои", - отметили в Генштабе.

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