Ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки - Генштаб

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"Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - ідеться у повідомленні.

Сили оборони України, як вказано, продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. "Тривають важкі бої", - зазначили у Генштабі.

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