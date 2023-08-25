Ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районах трьох населених пунктів Донецької області, повідомили у п'ятницю у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - ідеться у повідомленні.
Сили оборони України, як вказано, продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. "Тривають важкі бої", - зазначили у Генштабі.
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