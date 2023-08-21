Враг атакует Черниговскую область: БПЛА попал в гражданский объект
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Черниговщину было зафиксировано попадание вражеского БПЛА в гражданский объект. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
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"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект‘в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении.
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В северных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.