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19:26 • 34129 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 93714 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104218 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104707 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100036 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89893 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109210 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131034 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атакует Черниговскую область: БПЛА попал в гражданский объект

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Черниговщину было зафиксировано попадание вражеского БПЛА в гражданский объект. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.  

Цитата 

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект‘в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

В северных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

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