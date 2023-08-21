Враг атакует Черниговскую область: БПЛА попал в гражданский объект

Цитата

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект‘в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении.

Дополнение

В северных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.