Ворог атакує Чернігівщину: БПЛА влучив у цивільний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Чернігівщину було зафіксовано влучання ворожого БПЛА у цивільний об'єкт. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'чеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Цитата
"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У північних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.