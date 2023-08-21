Ворог атакує Чернігівщину: БПЛА влучив у цивільний об'єкт

Цитата

"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У північних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.