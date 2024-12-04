Вопрос дополнительной поддержки Украины не планируется выносить на голосование в Конгрессе США
Киев • УНН
Майк Джонсон заявил, что вопрос дополнительной помощи Украине не будут рассматривать до инаугурации Трампа. Спикер считает, что избрание Трампа уже меняет динамику войны.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе США до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого. Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины", - сказал Джонсон.
Он считает, что избрание Трампа президентом США уже меняет динамику российской войны против Украины.
"Мы видим, что это уже происходит", - добавил Джонсон.
Напомним
Администрация президента США Джо Байдена обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины объемом в 24 млрд долл.