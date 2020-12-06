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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 78580 просмотра

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3 марта, 21:00 • 110435 просмотра

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ВОЗ: в мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом

ВОЗ: в мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11738 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,87 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 605 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 10 тыс., превысив 1,52 млн, передает УНН.

По состоянию на вечер 6 декабря до ВОЗ поступили сведения про 65 870 030 инфицированных и 1 523 583 умерших. Количество инфицированных возросло на 605 211, умерших — на 10 264.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

Более 50% всех случаев заражения, сообщение про которые поступили в ВОЗ за прошедшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (308 218), на втором месте — регион Европы (203 298), на третьем — Юго-Восточная Азия (47 679).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США — 14 191 298. Далее следуют Индия (9 644 222), Бразилия (6 533 968), Россия (2 460 770), Франция (2 241 830), Италия (1 709 991), Большая Великобритания (1 705 975), Испания (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбия (1 352 607), Германия (1 171 322) и Мексика (1 156 770).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 588 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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