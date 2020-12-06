ВООЗ: у світі за добу зареєстровано понад 605 тис. випадків зараження коронавірусом

Станом на вечір 6 грудня до ВООЗ надійшли відомості про 65 870 030 інфікованих і 1 523 583 померлих. Кількість інфікованих зросла на 605 211, померлих — на 10 264.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Більше 50% всіх випадків зараження, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулі 24 години, припадають на Північну і Південну Америку (308 218), на другому місці — регіон Європи (203 298), на третьому — Південно-Східна Азія (47 679).

Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстровано в США — 14 191 298. Далі йдуть Індія (9 644 222), Бразилія (6 533 968), Росія (2 460 770), Франція (2 241 830), Італія (1 709 991), Велика Британія (1 705 975), Іспанія (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбія (1 352 607), Німеччина (1 171 322) і Мексика (1 156 770).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 588 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

