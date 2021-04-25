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ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 830 тыс. инфицированных коронавирусом

ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 830 тыс. инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10382 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 146,05 млн, увеличившись за сутки более чем на 830 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,09 млн, передает УНН.

Детали

По состоянию на вечер 25 апреля по ВОЗ поступили сведения о 146 054 107 инфицированных и 3 092 410 умерших. Количество инфицированных увеличилось на 830 806, умерших — на 12 940.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемых государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщение о поступивших в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (365 986), на втором месте — Северная и Южная Америка (228 852), на третьем — Европа (165 146).

Общая ситуация

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 31 656 636. Далее следуют Индия (16 960 172), Бразилия (14 237 078), Франция (5 390 187), Россия (4 762 569), Турция (4 591 416), Великобритания (4 403 174), Италия (3 949 517), Испания (3 456 886), Германия (3 287 418), Аргентина (2 824 652) и Польша (2 758 856).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 025 271 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 323 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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