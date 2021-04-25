ВООЗ: у світі за добу виявили понад 830 тис інфікованих коронавірусом

Деталі

Станом на вечір 25 квітня до ВООЗ надійшли відомості про 146 054 107 інфікованих і 3 092 410 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 830 806, померлих — на 12 940.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про тих, що заразилися і померлих, що надаються державами.

Понад 44% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулу добу, доводиться на Південно-Східну Азію (365 986), на другому місці — Північна і Південна Америка (228 852), на третьому — Європа (165 146).

Загальна ситуація

Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 31 656 636. Далі йдуть Індія (16 960 172), Бразилія (14 237 078), Франція (5 390 187), Росія (4 762 569), Туреччина (4 591 416), Великобританія (4 403 174), Італія (3 949 517), Іспанія (3 456 886), Німеччина (3 287 418), Аргентина (2 824 652) і Польща (2 758 856).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 025 271 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 323 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.