В Україні вже 2,025 млн випадків COVID-19, за добу - 7 930

Цитата
“7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників”, — написав міністр.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано — 3 688 осіб;
▪️ летальних випадків — 231;
▪️ одужало — 6 574 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 54 270 (зокрема методом ПЛР — 26 432, методом ІФА — 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 21 522).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 025 271 особа;
— одужало — 1 572 528 осіб;
— летальних випадків — 42 323;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 240 911.
Щеплення в Україні
4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
▪️ Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Ситуація по регіонам
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
-
- м. Київ — 330 випадків/ 241 щеплення;
-
- Вінницька область — 119 випадків/ 240 щеплень;
-
- Волинська область — 228 випадків/ 171 щеплення;
-
- Дніпропетровська область — 1 034 випадки/ 237 щеплень;
-
- Донецька область — 582 випадки/ 200 щеплень;
-
- Житомирська область — 277 випадків/ 99 щеплень;
-
- Закарпатська — 34 випадки/ 13 щеплень;
-
- Запорізька область — 252 випадки/ 79 щеплень;
-
- Івано-Франківська область — 65 випадків/ 20 щеплень;
-
- Київська область — 441 випадок/ 293 щеплення;
-
- Кіровоградська область — 186 випадків/ 154 щеплення;
-
- Луганська область — 52 випадки/ 45 щеплень;
-
- Львівська область — 294 випадки/ 101 щеплення;
-
- Миколаївська область — 350 випадків/ 134 щеплення;
-
- Одеська область — 481 випадок/ 414 щеплень;
-
- Полтавська область — 187 випадків/ 97 щеплень;
-
- Рівненська область — 255 випадків/ 235 щеплень;
-
- Сумська область — 409 випадків/ 5 щеплень;
-
- Тернопільська область — 220 випадків/ 47 щеплень;
-
- Харківська область — 954 випадки/ 754 щеплення;
-
- Херсонська область — 225 випадків/ 145 щеплень;
-
- Хмельницька область — 341 випадок/ 227 щеплень;
-
- Черкаська область — 247 випадків/ 218 щеплень;
-
- Чернівецька область — 115 випадків/ 164 щеплення;
-
- Чернігівська область — 252 випадки/ 198 щеплень.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.