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В Україні вже 2,025 млн випадків COVID-19, за добу - 7 930

Київ • УНН

 • 51893 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 квітня, — 7,9 тисяч, що є суттєвим падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 231. Водночас одужалих сьогодні менше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників”, — написав міністр.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 3 688 осіб;
▪️ летальних випадків — 231;
▪️ одужало — 6 574 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 54 270 (зокрема методом ПЛР — 26 432, методом ІФА — 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 21 522).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 025 271 особа;
— одужало — 1 572 528 осіб;
— летальних випадків — 42 323;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 240 911.

Щеплення в Україні

4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

▪️ Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Ситуація по регіонам

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ — 330 випадків/ 241 щеплення;
  • Вінницька область — 119 випадків/ 240 щеплень;
  • Волинська область — 228 випадків/ 171 щеплення;
  • Дніпропетровська область — 1 034 випадки/ 237 щеплень;
  • Донецька область — 582 випадки/ 200 щеплень;
  • Житомирська область — 277 випадків/ 99 щеплень;
  • Закарпатська — 34 випадки/ 13 щеплень;
  • Запорізька область — 252 випадки/ 79 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 65 випадків/ 20 щеплень;
  • Київська область — 441 випадок/ 293 щеплення;
  • Кіровоградська область — 186 випадків/ 154 щеплення;
  • Луганська область — 52 випадки/ 45 щеплень;
  • Львівська область — 294 випадки/ 101 щеплення;
  • Миколаївська область — 350 випадків/ 134 щеплення;
  • Одеська область — 481 випадок/ 414 щеплень;
  • Полтавська область — 187 випадків/ 97 щеплень;
  • Рівненська область — 255 випадків/ 235 щеплень;
  • Сумська область — 409 випадків/ 5 щеплень;
  • Тернопільська область — 220 випадків/ 47 щеплень;
  • Харківська область — 954 випадки/ 754 щеплення;
  • Херсонська область — 225 випадків/ 145 щеплень;
  • Хмельницька область — 341 випадок/ 227 щеплень;
  • Черкаська область — 247 випадків/ 218 щеплень;
  • Чернівецька область — 115 випадків/ 164 щеплення;
  • Чернігівська область — 252 випадки/ 198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

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