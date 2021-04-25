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В Украине уже 2,025 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 930

В Украине уже 2,025 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 930

Киев  •  УНН

 • 51849 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, - 7,9 тысяч, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 231. В то же время выздоровевших сегодня меньше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“7 930 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников”, — написал министр.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 3 688 человек;
▪️ летальных случаев — 231;
▪️ выздоровели — 6574 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 54 270 (в том числе методом ПЦР — 26432, методом ИФА — 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21522).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 025 271 человек;
— выздоровели — 1 572 528 человек;
— летальных случаев — 42 323;
— проведения ПЦР-тестов — 9 240 911.

Прививки в Украине

4531 человек привит против COVID-19 за сутки 24 апреля 2021 года в Украине.

526 916 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводилось 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.
▪️ по состоянию на 24 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 330 случаев / 241 прививки;
  • Винницкая область — 119 случаев / 240 прививок;
  • Волынская область — 228 случаев / 171 прививки;
  • Днепропетровская область — 1034 случая / 237 прививок;
  • Донецкая область — 582 случая / 200 прививок;
  • Житомирская область — 277 случаев / 99 прививок;
  • Закарпатская — 34 случая / 13 прививок;
  • Запорожская область — 252 случая / 79 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 65 случаев / 20 прививок;
  • Киевская область — 441 случай / 293 прививки;
  • Кировоградская область — 186 случаев / 154 прививки;
  • Луганская область — 52 случая / 45 прививок;
  • Львовская область — 294 случая / 101 прививки;
  • Николаевская область — 350 случаев / 134 прививки;
  • Одесская область — 481 случай / 414 прививок;
  • Полтавская область — 187 случаев / 97 прививок;
  • Ровенская область — 255 случаев / 235 прививок;
  • Сумская область — 409 случаев / 5 прививок;
  • Тернопольская область — 220 случаев / 47 прививок;
  • Харьковская область — 954 случая / 754 прививки;
  • Херсонская область — 225 случаев / 145 прививок;
  • Хмельницкая область — 341 случай / 227 прививок;
  • Черкасская область — 247 случаев / 218 прививок;
  • Черновицкая область — 115 случаев / 164 прививки;
  • Черниговская область — 252 случая / 198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

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