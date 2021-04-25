В Украине уже 2,025 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 930

Цитата

“7 930 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников”, — написал министр.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 3 688 человек;

▪️ летальных случаев — 231;

▪️ выздоровели — 6574 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 54 270 (в том числе методом ПЦР — 26432, методом ИФА — 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21522).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 025 271 человек;

— выздоровели — 1 572 528 человек;

— летальных случаев — 42 323;

— проведения ПЦР-тестов — 9 240 911.

Прививки в Украине

4531 человек привит против COVID-19 за сутки 24 апреля 2021 года в Украине.

526 916 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводилось 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.

▪️ по состоянию на 24 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



г. Киев — 330 случаев / 241 прививки;



Винницкая область — 119 случаев / 240 прививок;



Волынская область — 228 случаев / 171 прививки;



Днепропетровская область — 1034 случая / 237 прививок;



Донецкая область — 582 случая / 200 прививок;



Житомирская область — 277 случаев / 99 прививок;



Закарпатская — 34 случая / 13 прививок;



Запорожская область — 252 случая / 79 прививок;



Ивано-Франковская область — 65 случаев / 20 прививок;



Киевская область — 441 случай / 293 прививки;



Кировоградская область — 186 случаев / 154 прививки;



Луганская область — 52 случая / 45 прививок;



Львовская область — 294 случая / 101 прививки;



Николаевская область — 350 случаев / 134 прививки;



Одесская область — 481 случай / 414 прививок;



Полтавская область — 187 случаев / 97 прививок;



Ровенская область — 255 случаев / 235 прививок;



Сумская область — 409 случаев / 5 прививок;



Тернопольская область — 220 случаев / 47 прививок;



Харьковская область — 954 случая / 754 прививки;



Херсонская область — 225 случаев / 145 прививок;



Хмельницкая область — 341 случай / 227 прививок;



Черкасская область — 247 случаев / 218 прививок;



Черновицкая область — 115 случаев / 164 прививки;



Черниговская область — 252 случая / 198 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.