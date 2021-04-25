В Украине уже 2,025 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 930

Цитата
“7 930 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников”, — написал министр.
Также за минувшие сутки:
▪️ госпитализированы — 3 688 человек;
▪️ летальных случаев — 231;
▪️ выздоровели — 6574 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 54 270 (в том числе методом ПЦР — 26432, методом ИФА — 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21522).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2 025 271 человек;
— выздоровели — 1 572 528 человек;
— летальных случаев — 42 323;
— проведения ПЦР-тестов — 9 240 911.
Прививки в Украине
4531 человек привит против COVID-19 за сутки 24 апреля 2021 года в Украине.
526 916 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
▪️ Прививки проводилось 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.
▪️ по состоянию на 24 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Ситуация по регионам
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
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- г. Киев — 330 случаев / 241 прививки;
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- Винницкая область — 119 случаев / 240 прививок;
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- Волынская область — 228 случаев / 171 прививки;
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- Днепропетровская область — 1034 случая / 237 прививок;
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- Донецкая область — 582 случая / 200 прививок;
-
- Житомирская область — 277 случаев / 99 прививок;
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- Закарпатская — 34 случая / 13 прививок;
-
- Запорожская область — 252 случая / 79 прививок;
-
- Ивано-Франковская область — 65 случаев / 20 прививок;
-
- Киевская область — 441 случай / 293 прививки;
-
- Кировоградская область — 186 случаев / 154 прививки;
-
- Луганская область — 52 случая / 45 прививок;
-
- Львовская область — 294 случая / 101 прививки;
-
- Николаевская область — 350 случаев / 134 прививки;
-
- Одесская область — 481 случай / 414 прививок;
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- Полтавская область — 187 случаев / 97 прививок;
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- Ровенская область — 255 случаев / 235 прививок;
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- Сумская область — 409 случаев / 5 прививок;
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- Тернопольская область — 220 случаев / 47 прививок;
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- Харьковская область — 954 случая / 754 прививки;
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- Херсонская область — 225 случаев / 145 прививок;
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- Хмельницкая область — 341 случай / 227 прививок;
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- Черкасская область — 247 случаев / 218 прививок;
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- Черновицкая область — 115 случаев / 164 прививки;
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- Черниговская область — 252 случая / 198 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.