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ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 805 тыс. инфицированных коронавирусом

ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 805 тыс. инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 15000 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 139,5 млн, увеличившись за сутки более чем на 805 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 13,1 тыс., превысив 2,99 млн, передает УНН.

Детали

По состоянию на вечер 17 апреля в ВОЗ поступили сведения про 139 501 934 инфицированных и 299 2193 умерших. Количество инфицированных увеличилось на 805 794, умерших — на 13 171. Третий день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболевших и умерших, предоставляемых государствами.

Дополнение

Более 30% случаев инфицирования, сообщение о поступивших в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (247 238), на втором месте — Европа (239 757), на третьем — Северная и Южная Америка (238 987).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 31 176 938. Далее следуют Индия (14 526 609), Бразилия (13 746 681), Франция (5 144 295), Россия (4 693 469), Великобритания (4 383 736), Турция (4 150 039), Италия (3 842 079), Испания (3 396 685), Германия (3 123 077), Польша (2 675 874) и Аргентина (2 629 156).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 936 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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