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ВООЗ: у світі за добу виявили більше 805 тис. інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 15010 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищило 139,5 млн, збільшившись за добу більш ніж на 805 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 13,1 тис., перевищивши 2,99 млн, передає УНН.

Деталі

Станом на вечір 17 квітня в ВООЗ надійшли відомості про 139 501 934 інфікованих і 2 992 193 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 805 794, померлих — на 13 171. Третій день поспіль число нових випадків інфікування перевищує 800 тис.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про захворілих і померлих, що надаються державами.

Доповнення

Більше 30% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулу добу, доводиться на Південно-Східну Азію (247 238), на другому місці — Європа (239 757), на третьому — Північна і Південна Америка (238 987).

Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 31 176 938. Далі йдуть Індія (14 526 609), Бразилія (13 746 681), Франція (5 144 295), Росія (4 693 469), Великобританія (4 383 736), Туреччина (4 150 039), Італія (3 842 079), Іспанія (3 396 685), Німеччина (3 123 077), Польща (2 675 874) і Аргентина (2 629 156).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 936 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 39 096 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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