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"Они не сообщили": омбудсмен не знает, каких украинских пленных посетил МККК

"Они не сообщили": омбудсмен не знает, каких украинских пленных посетил МККК

Киев • УНН

 • 949444 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не знает, каких именно пленников, удерживаемых рф, посетили представители Международного комитета Красного креста. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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«Ничего не известно... Лично мне они не сообщали. При том, что я с ними общаюсь каждую неделю», – объяснил он.

По словам Лубинца, сейчас он пытается верифицировать информацию, обнародованную МККК, самостоятельно.

Добавим

«Первая информация, что их российская сторона допустила к украинским военнопленным. И второе – что они наладили сотрудничество, теперь можно будет получить письма от украинских военнопленных. Пока у меня как у омбудсмена, который с ними общается каждый день, нет подтверждения ни первой информации, ни второй», – подчеркнул он.

В целом, по словам Лубинца, во время войны россии против Украины к деятельности МККК есть много вопросов, поэтому Международный комитет Красного креста должен «или измениться или исчезнуть».

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«Это не будет легкий процесс... Их не допускает российская сторона к украинским военнопленным, и они с этим ничего не хотят делать, на мой взгляд, публично это не осуждают. Они не ищут новых подходов, они не привлекают каких-то новых партнеров, они не пытаются давить на страну, не выполняющую Женевскую конвенцию. Следовательно, мандат не выполняется. Здесь либо вы меняете свою работу, свои подходы, либо вы исчезаете», – подчеркнул омбудсмен.

Контекст

8 декабря представители Международного комитета Красного креста сообщили, что посетили недавно российских и украинских военнопленных.

Как утверждают в организации, они проверили условия содержания пленных, передали им новости от родственников, а также книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.

В то же время в МККК не уточнили, каких именно украинских военных, в каких местах содержания они посещали.

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