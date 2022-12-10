"Они не сообщили": омбудсмен не знает, каких украинских пленных посетил МККК

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«Ничего не известно... Лично мне они не сообщали. При том, что я с ними общаюсь каждую неделю», – объяснил он.

По словам Лубинца, сейчас он пытается верифицировать информацию, обнародованную МККК, самостоятельно.

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«Первая информация, что их российская сторона допустила к украинским военнопленным. И второе – что они наладили сотрудничество, теперь можно будет получить письма от украинских военнопленных. Пока у меня как у омбудсмена, который с ними общается каждый день, нет подтверждения ни первой информации, ни второй», – подчеркнул он.

В целом, по словам Лубинца, во время войны россии против Украины к деятельности МККК есть много вопросов, поэтому Международный комитет Красного креста должен «или измениться или исчезнуть».

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«Это не будет легкий процесс... Их не допускает российская сторона к украинским военнопленным, и они с этим ничего не хотят делать, на мой взгляд, публично это не осуждают. Они не ищут новых подходов, они не привлекают каких-то новых партнеров, они не пытаются давить на страну, не выполняющую Женевскую конвенцию. Следовательно, мандат не выполняется. Здесь либо вы меняете свою работу, свои подходы, либо вы исчезаете», – подчеркнул омбудсмен.

Контекст

8 декабря представители Международного комитета Красного креста сообщили, что посетили недавно российских и украинских военнопленных.

Как утверждают в организации, они проверили условия содержания пленных, передали им новости от родственников, а также книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.

В то же время в МККК не уточнили, каких именно украинских военных, в каких местах содержания они посещали.