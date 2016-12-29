"Воля народа" поддержит законодательные изменения в сфере обращения с опасными отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ситуация в сфере обращения с опасными отходами оказалась на уровне угрозы национальной безопасности Украины. Об этом в комментарии УНН заявил глава депутатской фракции "Воля народа" Ярослав Москаленко.
Для решения проблемных вопросов в этой сфере, необходимы законодательные изменения, рассказал нардеп.
"Вопрос обращения с опасными отходами - одна из болезненных тем в нашей стране, которая не решается годами. Мы не дотягиваем к необходимому минимуму, который существует в цивилизованном мире. Чтобы кардинально изменить ситуацию, защитив нашу экологию, мы предлагаем ввести комплексный подход в обращении с отходами, который давно работает в странах ЕС", - сказал он.
По словам Я.Москаленко, законопроект упорядочивает деятельность предприятий, ведущих свою деятельность в сфере обращения с опасными отходами и устанавливает законные правила игры на этом рынке.
"5354 - это абсолютно основательный законопроект, который от "а" до "я" нормирует деятельность соответствующих предприятий, устанавливает законные правила игры. Ведь сегодня мы имеем фактически "дыру", действующие процедуры устанавливают чисто формальные требования. В связи с этим обращение с опасными отходами халатное - 9 из 10 предприятий проводят необходимую утилизацию только на бумаге. Фактически, это угроза национальной безопасности Украины. Ведь самое главное - это чистая окружающая среда и здоровые люди. Безусловно, депутатская группа "Воля народа" поддержит этот законопроект на пленарном заседании", - резюмировал он.
Напомним, законопроект уже поддержал профильный Комитет ВР, а также министр экологии и природных ресурсов.
Авторами законопроекта выступили 10 народных депутатов: Сергей Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Иван Рыбак, Андрей Артеменко, Анатолий Дырив, Вадим Ивченко, Сергей Валентиров, Сергей Сажко, Павел Дзюблик.