"Воля народу" підтримає законодавчі зміни у сфері поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ситуація у сфері поводження із небезпечними відходами опинилась на рівні загрози національній безпеці України. Про це у коментарі УНН заявив голова депутатської фракції "Воля народу" Ярослав Москаленко.
Для вирішення проблемних питань у цій сфері, необхідні законодавчі зміни, розповів нардеп.
"Питання поводження із небезпечними відходами - одна із болючих тем у нашій державі, яка не вирішується роками. Ми не дотягуємо того необхідного мінімуму, який існує у цивілізованому світі. Ааби кардинально змінити ситуацію, захистивши нашу екологію, ми пропонуємо запровадити комплексний підхід у поводженні з відходами, який давно працює у країнах ЄС", - сказав він.
За словами Я.Москаленка, законопроект впорядковує діяльність підприємств, що ведуть свою діяльність у сфері поводження із небезпечними відходами та встановлює законні правила гри на цьому ринку.
"5354 - це абсолютно ґрунтовний законопроект, який від "а" до "я" унормовує діяльність відповідних підприємств, встановлює законні правила гри. Адже на сьогодні ми маємо фактичну "дірку", діючі процедури встановлюють суто формальні вимоги. У зв'язку із цим, поводження з небезпечними відходами халатне - 9 із 10 підприємств проводять необхідну утилізацію лише на папері. Фактично, це загроза національній безпеці України. Адже найголовніше - це чисте довкілля і здорові люди. Безумовно, депутатська група "Воля народу" підтримає цей законопроект на пленарному засіданні", - резюмував він.
Нагадаємо, законопроект вже підтримано профільним Комітетом ВР, а також міністром екології та природних ресурсів.
Авторами законопроекту виступили 10 народних депутатів: Сергій Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Іван Рибак, Андрій Артеменко, Анатолій Дирів, Вадим Івченко, Сергій Валентиров, Сергій Сажко, Павло Дзюблик.