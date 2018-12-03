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Волонтеры рассказали, что передали украинским морякам в СИЗО

Волонтеры рассказали, что передали украинским морякам в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 16753 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинским морякам, содержащимся в СИЗО в Москве, волонтеры передали продукты, бумагу и конверты с марками в Украину. Об этом сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, передает УНН.

"Продукты были закуплены вчера в АШАНе, привезены ко мне домой и расфасованы. Моряки получили: колбасу, варёно-копченое мясо, творог, молоко, сыр, масло сливочное, масло подсолнечное, помидоры, огурцы, сгущенку, яблоки, орехи, чернослив, курагу, печенье, пряники, бананы, апельсины, лимоны, чай, кофе, писчую бумагу, ручки, конверты с марками до Украины – по пять штук", - перечислила волонтер.

По ее словам, всего 24 передачи украинским морякам были отправлены сегодня в СИЗО Лефортово и СИЗО Матросская Тишина.

Кроме того, как отметила журналистка, крымские татары на двух машинах, "забитых продуктами, одеждой и обувью" проделали путь в 1750 км.

"Они приехали к восьми утра в Лефортово, разгрузили нам продукты, отвезли одежду на ближайшую почту, сложили в коробки и, не передохнув, поехали обратно", - уточнила волонтер.

При этом она отметила, что в "Лефортово" не взяли йогурт "Активия", маринованный имбирь, "Доширак" и хлопья. В "Матроской тишине" отказались взять имбирь, кетчуп, а "Доширак" взяли, но без приправ.

"Все невзятое будет обменено по бартеру на печенье и пряники с организацией, помогающей бездомным", - уточнила она.

Кроме того, с помощью всех неравнодушных удалось собрать 394130 рублей и 52 копейки на помощь военнопленным.

Напомним, крымскотатарские активисты отправили по почте 24 посылки для украинских моряков, которые находятся в СИЗО в Москве.

30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с суднами ВМС ВСУ в районе керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.

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