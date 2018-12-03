Волонтери розповіли, що передали українським морякам в СІЗО

"Продукти були закуплені вчора в Ашані, привезені до мене додому і розфасовані. Моряки отримали: ковбасу, варено-копчене м'ясо, творог, молоко, сир, масло вершкове, олію соняшникову, помідори, огірки, згущене молоко, яблука, горіхи, чорнослив, курагу, печиво, пряники, банани, апельсини, лимони, чай, каву, папір для письма, ручки, конверти з марками до України - по п'ять штук", - перерахувала волонтер.

За її словами, всього 24 передачі українським морякам були відправлені сьогодні в СІЗО Лефортово і СІЗО Матроська Тиша.

Крім того, як зазначила журналістка, кримські татари на двох машинах, "забитих продуктами, одягом і взуттям" пройшли шлях в 1750 км.

"Вони приїхали до восьмої ранку в Лефортово, розвантажили нам продукти, відвезли одяг на найближчу пошту, склали в коробки і, не перепочивши, поїхали назад", - уточнила волонтер.

При цьому вона зазначила, що в "Лефортово" не взяли йогурт "Активія", маринований імбир, "Доширак" і пластівці. В "Матроській тиші" відмовилися взяти імбир, кетчуп, а "Доширак" взяли, але без приправ.

"Все невзяте буде обміняно по бартеру на печиво і пряники з організацією, що допомагає бездомним", - уточнила вона.

Крім того, за допомогою всіх небайдужих вдалося зібрати 394 130 рублів і 52 копійки на допомогу військовополоненим.

Нагадаємо, кримськотатарські активісти відправили поштою 24 посилки для українських моряків, які перебувають в СІЗО в Москві.

30 листопада заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.