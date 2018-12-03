Украинским морякам отправили 24 посылки по почте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Крымскотатарские активисты отправили по почте 24 посылки для украинских моряков, которые находятся в СИЗО в Москве. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает УНН.
"Крымско-татарские активисты совместно с московскими друзьями подготовили и направили по почте 24 посылки для передачи захваченным украинским морякам и напрямую в СИЗО передают продуктовые пакеты - 21 пакет в "Лефортово" и 3 - в "Матросскую тишину", - написал Смедляев в Facebook.
По его словам, также задержанным передали и письма.
При этом он подчеркнул, что процедура оформления передач занимает много времени.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.